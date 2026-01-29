Депутаты во Франции отменили «супружеский долг»

Национальное собрание Франции единогласно проголосовало за законопроект, который окончательно разъясняет отсутствие обязательств по вступлению в сексуальные отношения в браке. Как передает Agence France-Presse, инициатива направлена на устранение правовой двусмысленности в гражданском кодексе страны.





Хотя кодекс предусматривает супружеские обязанности — верность, помощь, поддержку и совместную жизнь — он не закрепляет каких-либо обязательств касательно интимных отношений. Однако исторически в судебной практике понятие «совместной жизни» иногда трактовалось шире, включая и половые отношения, что поддерживало концепцию «супружеского долга».





«Мы должны изменить закон, чтобы это понятие больше никогда не существовало ни в праве, ни в сознании людей», — заявила одна из авторов законопроекта, депутат Мари-Шарлотт Гарин.





Она подчеркнула, что брак не может предполагать автоматического и пожизненного согласия на сексуальные отношения. Документ будет направлен на рассмотрение в Сенат. Депутаты надеются, что закон будет окончательно принят до летнего перерыва.