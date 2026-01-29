В психоневрологическом интернате Кузбасса за январь скончались девять человек

Девять человек скончались в Прокопьевском психоневрологическом интернате в Кузбассе за январь 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.





В интернате с 24 января работает специальная комиссия, которая расследует обстоятельства случившегося. В ходе проверки было установлено, что в январе 2026 года в интернате было зарегистрировано девять случаев смерти проживающих. По данным патологоанатомических исследований, семь человек скончались от декомпенсации длительно текущей сердечной недостаточности и других болезней системы кровообращения, осложненных нарушениями ритма и тромбозами. Среди умерших — люди в возрасте от 21 до 79 лет. Причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего юноши, скончавшегося в стационаре Прокопьевской городской больницы, в настоящее время устанавливаются.





По каждому случаю будет проведена проверка с привлечением всех компетентных органов. Информация, предоставленная комиссии сотрудниками интерната, уже передана в полицию.





За несколько дней до этого Следственный комитет сообщал о начале проверки медицинского учреждения на фоне массового заболевания постояльцев.