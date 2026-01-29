ЛУКОЙЛ договорился с американской Carlyle о продаже почти всех зарубежных активов

Российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» заключила соглашение о продаже своего международного бизнеса с американской инвестиционной компанией Carlyle. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.





Договор касается 100%-ной доли дочерней компании LUKOIL International GmbH, которая владеет зарубежными активами материнской группы. Единственным исключением являются активы в Казахстане, которые остаются в собственности группы и не подлежат передаче.





«В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности группы «ЛУКОЙЛ» и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии», — пояснили в компании.





Сделка будет завершена при выполнении ряда условий, в том числе при получении необходимых разрешений от регулирующих органов, прежде всего от властей США. В компании отметили, что соглашение с Carlyle не является единственным вариантом, ЛУКОЙЛ продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями.





В 2025 году США ввели санкции против компании. В Кремле назвали это недружественным шагом.