«Сейчас я называюсь бомж»: российская легкоатлетка Клишина рассказала, что у нее забрали подаренное властями жилье

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала, что у нее забрали квартиру в Твери, которую она получила от региональных властей. В интервью для YouTube-канала Виктора Кравченко она рассказала, что ее выселили из жилья, а ключи передали военнослужащему.





Клишина пояснила, что однокомнатная квартира была выделена ей в 2011 году на условиях перехода в собственность при выполнении определенных условий — участии в Олимпийских играх, завоевании медали на чемпионате мира или при выслуге лет. По словам легкоатлетки, все консультации подтверждали, что недвижимость со временем станет ее собственностью.





В 2025 году Клишину выселили из квартиры, после чего ее занял военнослужащий, чью личность она не знает. Основанием для этого стало требование, согласно которому для оформления права собственности необходимо быть действующей спортсменкой.





«Сейчас я называюсь бомж — у меня нет прописки. Сказали, что мне нужно быть действующей спортсменкой, чтобы перевести эту квартиру в собственность», — заявила Клишина.





С 2013 года спортсменка живет и тренируется в Соединенных Штатах. Она дважды становилась чемпионкой Европы — в 2011-м и 2013 году. В 2017 году завоевала серебряную медаль на чемпионате мира, а также принимала участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.