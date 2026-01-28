Новости
В Якутии женщина родила в коридоре роддома, ребенок упал на пол
У новорожденного диагностирован перелом черепа undefined
Жительница Якутска родила в холле приемного отделения Перинатального центра №1, ребенок получил травму головы. Об этом сообщили в Telegram-канале республиканского министерства здравоохранения.


В ведомстве рассказали, что беременная пациентка сама прибыла в приемное отделение в 10:33, уже находясь в потужном периоде. Спустя одну минуту, в 10:34, в холле приемного отделения произошли быстрые стремительные роды. По информации ряда СМИ, женщина родила рядом с регистратурой. Ребенок упал на пол.


Новорожденный был немедленно передан специалистам отделения реанимации и интенсивной терапии, где ему оказали необходимую помощь. Во время обследования у младенца был диагностирован линейный перелом правой теменной кости черепа. 


В минздраве подчеркнули, что в настоящее время жизни ребенка ничто не угрожает, за его состоянием организовано круглосуточное медицинское наблюдение.


Минздрав взял на контроль состояние здоровья матери и ребенка. Будет проведена служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

