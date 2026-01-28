Особняк экс-главы ГИБДД Ставрополья с золотым унитазом выставили на торги

Трехэтажный жилой дом бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, осужденного за организацию преступного сообщества и взяточничество, выставлен на публичные торги. Данные об этом размещены в государственной информационной системе «Торги».





Начальная стоимость объекта, расположенного в станице Новомарьевской, составляет 9,0165 миллиона рублей. Согласно официальному описанию лота, на продажу выставляется индивидуальный жилой дом площадью 232 квадратных метра. Минимальный шаг аукциона составит 90,1 тысячи рублей. Заявки будут принимать до 11 февраля, участникам необходимо внести задаток в размере 1,3 миллиона рублей.





Напомним, 12 мая 2025 года суд приговорил Сафонова к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 100 миллионов рублей, при этом экс-полицейский вину не признал. Уголовное дело было возбуждено после его задержания в июле 2021 года по обвинению в получении взяток на сумму свыше 19 миллионов рублей.





Конфискация имущества Сафонова в доход государства на общую сумму почти в 180 миллионов рублей, включая земельные участки, недвижимость и автомобили, была утверждена в январе 2023 года. Среди изъятой собственности фигурировал и особняк, получивший известность в СМИ за счет установленного в нем золотого унитаза, который эксперты оценили в 30 миллионов рублей.