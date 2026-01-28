Матвиенко предупредила о скором бегстве работников «Почты России»

Сотрудники «Почты России» в скором времени «могут разбежаться» из-за плохих условий, в том числе низких зарплат. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.





Поводом для такой реакции спикера СФ стал доклад первого заместителя председателя комитета по экономической политике Ивана Абрамова, который указал на трудности в работе почтового оператора. Матвиенко возмутилась затянувшимся обсуждением вопроса без видимых результатов.





«Сколько можно жевать эту тему? Ну так нельзя, невозможно! Иначе скоро все там разбегутся. Зарплаты маленькие, условия... ну и так далее. Особенно сельские отделения почты, отделения в малых городах, малых районах. Нельзя эту ситуацию дальше отпускать», — подчеркнула она.





Матвиенко призвала к немедленному решению накопившихся проблем.