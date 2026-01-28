В школе под Ростовом прокомментировали инцидент с хейтом школьницы, чей отец погиб на СВО

В Сеть попало видео, где в школе №1 станицы Ольгинской Ростовской области один из учеников бьет девочку по голове и она падает. Мать пострадавшей после этого заявила журналистам, что ребенка систематически травят одноклассники из-за гибели ее отца в зоне СВО. В самой школе сообщили Daily Storm, что вся эта история раздута в СМИ, а в учебном учреждении уже установлена «парта Героя» в память о погибшем.





«Это неправда, что девочку травят из-за отца, участвовавшего в СВО. Я видела тоже это видео. Разбирательство проведено. Поймите, такого быть не может, чтобы девочку [дразнили из-за смерти папы]. Более того, у нас в школе открыта «парта Героя» этому папе», — рассказала одна из заместительниц директора по учебно-воспитательной работе.





Собеседница также высказалась о подростке, который ударил одноклассницу. По мнению завуча, это обычный мини-конфликт между школьниками. Сам нападавший также не отъявленный хулиган, заметила завуч.





«Мальчик этот ни на каком учете не состоял. Не самый злостный хулиган. Просто получилась стычка среди одноклассников. Половина из того, что появилось в СМИ по поводу этой истории, не имеет места быть», — добавила представительница школы.





Мама пострадавшей воспитывает трех дочерей: старшей 16 лет, средней — 12, а младшей — 10, писала «КП». Полтора года назад в семье произошла трагедия. Оксана потеряла любимого мужа, дочери — отца.





По словам матери, средняя дочь ни с кем в школе не конфликтовала и ни на что не жаловалась. Возможно, женщина и не узнала бы, что одноклассник ударил ее, если бы не звонок подруги девочки.





После общению с дочерью, как утверждает женщина, она узнала, что у ребенка в последнее время по каким-то причинам сложились натянутые отношения с одноклассником. «Он смеялся над ней, не стеснялся задевать за живое. Например, мог бросить фразу: «У меня хотя бы отец есть», — говорит мать пострадавшей.





В ситуации разбираются сотрудники областного подразделения по делам несовершеннолетних, заявили в МВД. Устанавливаются и опрашиваются все участники инцидента, пояснили в ведомстве.





Соответствующую проверку начала прокуратура Ростовской области. По ее итогам будут приняты процессуальные решения.





В региональном управлении СКР подтвердили, что в ходе мониторинга медиапространства выявлена публикация о том, что ученик ударил одноклассницу по голове, в результате чего девочка потеряла сознание. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «хулиганство».