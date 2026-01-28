Стивен Сигал выставил на продажу свой особняк на Рублевке

Голливудский актер и обладатель российского гражданства Стивен Сигал выставил на продажу свой особняк в элитном подмосковном поселке на Рублевке. Об этом сообщила консалтинговая компания NF Group, представляющая объект.





Резиденция расположена в закрытом охраняемом поселке «Конус» и включает двухэтажный дом площадью 500 квадратных метров, гараж на два автомобиля, гостевой дом с баней и беседку-барбекю. Вся недвижимость находится на лесном участке площадью 15 соток. Точная цена продажи не раскрывается. По данным СМИ, Сигал приобрел этот дом в 2018 году.





В NF Group подчеркнули, что подобные объекты с «мировым бэкграундом» появляются на рынке крайне редко. Стивен Сигал, известный по фильмам «Над законом», «В осаде», «Патриот» и другим, получил российское гражданство в 2016 году. В мае 2024 года президент России Владимир Путин наградил его орденом Дружбы за вклад в международное культурно-гуманитарное сотрудничество.