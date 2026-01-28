Картины с историческими событиями можно увидеть на выставке Русского музея на ВДНХ

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея», которая проходит на ВДНХ, завершит свою работу 1 февраля. Об этом сообщили в столичном департаменте культуры.





В экспозицию входят 115 произведений, в том числе уникальное полотно французского художника Эмиля Жана Ораса Верне «Коронация Марии Федоровны 5 апреля 1797 года». Картина интересна сочетанием документальной точности и художественной интерпретации: например, военные мундиры на ней относятся к более поздней эпохе, чем сама церемония. Эксперты также отмечают возможное изображение мальтийского креста, что символично, поскольку в год коронации император Павел I подписал договор о создании в России Великого приорства Мальтийского ордена.





Руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин назвал проект успешным примером музейного сотрудничества и поблагодарил Русский музей и ВДНХ за его реализацию. На выставке, впервые полностью посвященной образу Москвы, представлены работы Ильи Репина, Валентина Серова, Василия Верещагина, Аполлинария Васнецова и других выдающихся мастеров. Часть картин показаны в столице впервые.