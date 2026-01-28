Слуцкий: ЛДПР потребует проверки ЛЭП по всей России после аварии в Мурманской области

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия будет добиваться всероссийской проверки состояния линий электропередачи после масштабной аварии в Мурманской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.





В регионе уже третьи сутки действует режим ЧС: из-за морозов и износа обрушились опоры ЛЭП, оставив без света около 73 тысяч человек. По данным СМИ, часть опор не обновляли более 40 лет, Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.





Слуцкий отметил высокую солидарность местных жителей и бизнеса, которые оперативно организовали помощь пострадавшим. Чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, ЛДПР готовит обращение к генеральному прокурору РФ Александру Гуцану с просьбой поручить прокурорам во всех регионах провести проверки технического состояния ЛЭП с привлечением профильных специалистов.





«Главная задача — не только в кратчайшие сроки ликвидировать последствия очередной аварии, но и предотвратить подобные ситуации в будущем», — написал лидер партии.





Ранее сообщалось, что в Мурманской области произошло масштабное отключение электроэнергии.