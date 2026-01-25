В Мурманской области ввели режим ЧС после масштабного блэкаута

Новости
В Мурманской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с затяжной аварией на линиях электропередачи, которую до сих пор не удалось устранить. Об этом в Telegram заявил губернатор региона Андрей Чибис.


По его словам, восстановительные работы ведутся круглосуточно, однако их осложняют неблагоприятные погодные условия и крайне сложный рельеф местности с крутыми подъемами. Введение режима ЧС позволит привлекать дополнительную технику и материалы у частных компаний для ускорения процесса.


Чибис подчеркнул, что для жителей этот режим не повлечет изменений в повседневной жизни, но необходим для координации усилий. К месту аварии уже направлены дополнительные бригады, а в ближайшее время будет доставлена специализированная техника. Губернатор поблагодарил компании за оперативный отклик и готовность помочь.


Ранее в регионе произошло массовое отключение электроэнергии. Власти говорили, что на восстановление потребуется не менее суток.

