Переговорщики Трампа пришли к Путину в «умных» кольцах, измеряющих уровень стресса

Члены американской делегации Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум пришли в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным в «умных» кольцах, отслеживающих уровень стресса и физиологические показатели. Об этом сообщил Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».





Журналист отметил, что на запястье Кушнера также была повязана красная нить, которая, по поверьям, приносит здоровье и удачу. Несмотря на наличие гаджетов для мониторинга состояния, американские представители не испытывали сильного стресса: общение сопровождалось улыбками, похлопываниями по плечу и шутками, рассказал корреспондент.





Напомним, встреча президента РФ с переговорной делегацией от президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником Стивом Уиткоффом прошла в ночь на 23 января и длилась около четырех часов. Стороны обсудили урегулирование на Украине, договорились о первом заседании трехсторонней рабочей группы по безопасности и о встрече экономической группы в Абу-Даби.