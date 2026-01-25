Москвичка выбрала котов через сервис «Моспитомец» в новогоднюю ночь

Жительница Москвы Татьяна Воронина в начале нового года через сервис «Моспитомец» на портале mos.ru подала заявку на знакомство с животными из приюта и 16 января забрала домой двух взрослых котов. Она осознанно выбрала взрослых питомцев, у которых меньше шансов найти семью по сравнению с котятами.





Один из котов, Боря (ранее — Барт), прожил в приюте с 2019 года, второй, Мэни (бывший Мэн), — около двух лет. По словам Татьяны, посещение приюта стало для нее эмоциональным испытанием, так как все животные с надеждой смотрели на нее. Она советует не бояться брать питомцев из приютов, отмечая, что они отзывчивы, мечтают о хозяине и не представляют опасности для здоровья новых владельцев.





Сервис «Моспитомец» на mos.ru объединяет базы данных более 1,2 тысячи социализированных животных из 13 городских приютов. С помощью фильтров или специального теста можно подобрать питомца по возрасту, окрасу и характеру, записаться на встречу и получить инструкции по адаптации.





Все животные привиты, чипированы и готовы к переезду. Волонтеры сервиса оказывают поддержку будущим хозяевам даже в праздничные дни.