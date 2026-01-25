Украина получила беспилотники Rodeur с дальностью полета до 500 километров

Украина получила партию французских беспилотников Rodeur, способных преодолевать расстояние до 500 километров и находиться в воздухе до пяти часов. Об этом сообщили телеканал France24 и агентство AFP.





Производитель дронов, компания EOS Technologie, подтвердила поставки. Ее президент Марк Зульяни заявил, что аппараты могут использоваться как в ударном, так и в разведывательном варианте, и сравнил их с «щитом» для Европы и «мечом» для Украины. Он также отметил, что для западного оборонно-промышленного комплекса поставки вооружения Киеву — это возможность испытать технику в реальных боевых условиях.





Сооснователь французского стартапа на Украине Alta Ares Адриен Кантер в свою очередь сообщил, что Вооруженным силам Украины требуется около 20 тысяч беспилотников ежемесячно. Он назвал эту цифру «колоссальной».





На сайте EOS Technologie указано, что модель Rodeur 330 развивает скорость до 120 км/ч, может нести полезную нагрузку до 4 кг и подниматься на высоту 5000 метров. Конкретная модель переданных Украине БПЛА не раскрывается.