В колледжах Москвы студентов начали учить квантовым коммуникациям и разработке компьютерных игр

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о современной трансформации среднего профессионального образования в столице. По ее словам, колледжи уже давно не ограничиваются традиционными направлениями вроде строительства или транспорта.





Сейчас в московских колледжах предлагается более 150 профессий и специальностей, охватывающих весь спектр городской экономики, включая IT, графический дизайн и сферу услуг, передает «Комсомольская правда». Особое внимание уделяется профессиям будущего: в 2026 году открыты девять принципиально новых направлений, таких как квантовые коммуникации, разработка компьютерных игр и приложений с дополненной реальностью, а также интеллектуальные интегрированные системы.





Эти компетенции, как отметила Ракова, будут определять технологический суверенитет страны, и Москва уже готовит соответствующие кадры.