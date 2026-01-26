В Бразилии более 70 человек пострадали от удара молнии на митинге в поддержку бывшего президента Болсонару

Более 70 человек пострадали в результате удара молнии во время митинга сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару на площади у мемориала Жуселину Кубичека в столице страны.





Сотрудники спецслужб смогли оперативно оказать помощь людям. 29 человек были доставлены в больницы, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.





В 2025 году президент Бразилии Жаир Болсонару получил 27 лет лишения свободы по обвинению в попытке госпереворота. Экс-главу государства (2019-2022) также признали виновным в создании преступной организации и насильственном подрыве верховенства закона.





В январе 2023 года, после вступления нового президента в должность, в бразильской столице сторонники Болсонару устроили беспорядки и попытались захватить правительственные здания. По оценке властей, в погромах участвовали около пяти тысяч человек, более 1,4 тысячи были задержаны. 4 августа 2025 года политик был заключен под домашний арест. Известно, что Болсонару — сторонник президента США Дональда Трампа.