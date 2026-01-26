«Хватит приказов Вашингтона»: временный президент Венесуэлы Родригес призвала прекратить зависимость от иностранных принципов

Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес призвала политиков страны прекратить зависимость от иностранных принципов. По ее словам, приоритет для преодоления кризиса должен быть у диалога внутри общества.





«Хватит приказов Вашингтона по политике в Венесуэле; именно венесуэльская политика разрешает наши разногласия и внутренние конфликты», — заявила Родригес в обращении к нефтяникам в городе Пуэрто-ла-Крус.





Она указала, что разногласия с США будут разрешаться при помощи «боливарианской дипломатии».





3 января Родригес назвала «беспрецедентной агрессией» захват Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Она отметила, что Венесуэла «столкнулась с самым мрачным, что может испытать человек, — это война против благородного народа в совершенно неравных условиях».





25 января в Венесуэле освободили 104 политических заключенных, сообщил вице-президент венесуэльской правозащитной группы Foro Penal Гонсало Химиоб. Он подчеркнул, что это не окончательное число освобожденных.