«Хватит приказов Вашингтона»: временный президент Венесуэлы Родригес призвала прекратить зависимость от иностранных принципов
Ранее она назвала «беспрецедентной агрессией» похищение Мадуро и его жены undefined
Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес призвала политиков страны прекратить зависимость от иностранных принципов. По ее словам, приоритет для преодоления кризиса должен быть у диалога внутри общества.


«Хватит приказов Вашингтона по политике в Венесуэле; именно венесуэльская политика разрешает наши разногласия и внутренние конфликты», — заявила Родригес в обращении к нефтяникам в городе Пуэрто-ла-Крус.


Она указала, что разногласия с США будут разрешаться при помощи «боливарианской дипломатии». 


3 января Родригес назвала «беспрецедентной агрессией» захват Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Она отметила, что Венесуэла «столкнулась с самым мрачным, что может испытать человек, — это война против благородного народа в совершенно неравных условиях». 


25 января в Венесуэле освободили 104 политических заключенных, сообщил вице-президент венесуэльской правозащитной группы Foro Penal Гонсало Химиоб. Он подчеркнул, что это не окончательное число освобожденных. 

