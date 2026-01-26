Новости
Песков заявил, что трехсторонние переговоры России, Украины и США продолжатся
Продолжение переговоров России, Украины и США намечено на следующую неделю, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Точной даты пока нет. 


«Было бы ошибочно рассчитывать на высокую результативность первых трехсторонних контактов. Предстоит очень серьезная работа», — указал он. 


Песков подчеркнул, что «вряд ли возможно дружелюбие на переговорах по Украине, но если они идут, то нужно чего-то пытаться достичь». 


Он добавил, что территориальная часть «формулы Анкориджа» принципиальна для РФ. Песков заявил, что Кремль не будет публично обсуждать отдельные положения этой «формулы».


Первая трехсторонняя встреча делегаций Москвы, Киева и Вашингтона состоялась в Абу-Даби 23-24 января. 

