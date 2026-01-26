Новости
США во власти снежной бури: 11 человек погибли, миллион — остались без электричества
Синоптики обещают до 30 градусов мороза undefined
В США прошла снежная буря, за ней придут «экстремально низкие» температуры. Шторм затронул более 30 из 50 штатов, включая Нью-Йорк на востоке и Техас на юге. Предупреждение об экстремальных морозах выпущено для 90 миллионов человек. Всего буря затронула 200 миллионов человек. 


По меньшей мере 11 человек погибли в результате непогоды. Обледенение лишило электричества более миллиона потребителей. 


Некоторые из них могут остаться без отопления, так как температура воздуха опустится до почти -30 градусов по Цельсию. Кроме того, из-за отсутствия отопления могут начать лопаться трубы, отмечает CNN. 


25 января стало наибольшим днем по количеству отмен авиарейсов со времен пандемии — свыше 11 тысяч. Всего за время бури отменили более 17 тысяч полетов. 


Во время снежного шторма бизнес-джет Bombardier Challenger 650 потерпел крушение при вылете из аэропорта города Бангор в штате Мэн. На борту находились восемь человек, но об их состоянии пока неизвестно. 

