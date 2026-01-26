ЕС полностью запретил поставки газа из России, но может возобновить их в случае ЧС

Страны Евросоюза приняли положение о поэтапном отказе от импорта российского сжиженного природного газа и трубопроводного газа. Запрет на СПГ вступит в силу 1 января 2027 года, на газ по трубопроводам — 30 сентября 2027-го. Каждое из ограничений начнет действовать через шесть недель после вступления сегодняшнего решения в силу. Таким образом, импорт российского голубого топлива будет запрещен с 10 ноября 2027 года.





Страны — члены ЕС должны будут проверять, где произведен газ, перед разрешением поставки. За нарушение предусмотрены штрафы: для физлиц максимальная ставка составит не менее 2,5 миллиона евро, для компаний — не менее 40 миллиона евро, или не менее 3,5% от общего годового оборота, или не менее 300% от предполагаемого оборота по сделке.





К 1 марта 2026 года страны ЕС должны подготовить национальные планы по диверсификации поставок газа и выявить потенциальные проблемы в замещении российского топлива. Также участники сообщества подготовят планы по отказу от российской нефти (сроки пока не указаны).





В случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы безопасности поставок в одной или нескольких странах ЕС Еврокомиссия может приостановить действие запрета на импорт на срок до четырех недель.





«С сегодняшнего дня энергетический рынок ЕС станет сильнее, устойчивее и диверсифицированнее. Мы отказываемся от пагубной зависимости от российского газа и делаем важный шаг в духе солидарности и сотрудничества на пути к автономному энергетическому союзу», — заявил министр энергетики Греции Майкл Дамианос.





После начала конфликта на Украине лидеры ЕС договорились как можно скорее избавиться от зависимости от российского топлива. На газ из РФ сейчас приходится 13% импорта ЕС (или более 15 миллиардов евро), на нефть — 3%.