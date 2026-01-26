«Ничего не бойтесь»: главный редактор RT Маргарита Симоньян впервые опубликовала фото без парика

В начале сентября Симоньян сообщила, что у нее тяжелая болезнь и она перенесла операцию. В том же месяце журналистка уточнила, что у нее обнаружили рак.





«Скоро увидите меня в париках», — писала она.





В конце октября Симоньян рассказала, что начала курс химиотерапии. В сентябре после нескольких месяцев комы скончался ее супруг, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян.