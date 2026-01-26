Москвичам рассказали о пяти выставках, которые стоит посетить в январе

Зиму в Москве уже сложно представить без интересных событий. В столице проходят фестивали, спортивные турниры, интересные спектакли и уникальные выставки. Некоторые из них рекомендуют посетить жителям и гостям города. Прочитать о них можно на сайте сервиса «Мосбилет».





«Образ Москвы в русском искусстве». До 1 февраля





В павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ представлены шедевры из петербургского Государственного Русского музея. Гостей ждут 104 картины выдающихся русских художников и 11 скульптур. Среди них — иконопись Андрея Рублева, произведения Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Ильи Репина и Валентина Серова.





«Магия блеска. Стразы и граненая сталь XVIII — начала XIX века». До 2 февраля





Государственный исторический музей представляет выставку украшений и аксессуаров XVIII — начала XIX века со стразами и граненой сталью. Посетители могут увидеть серьги, кольца, броши, медальоны, пуговицы, башмачные пряжки, лорнеты (очки), часы, веера, парадные шпаги, масонские знаки, кресты, иконы, шкатулки, подсвечники, курильницы и богато украшенная мебель.





«Открытое хранение. Печи и изразцы» и «Керамика. Новые поступления». До 1 февраля





В усадьбе Измайлово представлена одна из крупнейших в России коллекций изразцов. Гости увидят лучшую часть собрания XVII — начала XX века. На выставке также представлены керамические изделия XVII столетия. Посетители могут взглянуть на уникальные керамические иконы, авторство которых приписывают мастеру Степану Иванову (Полубесу): фигуры четырех евангелистов из собора Данилова монастыря и фигура евангелиста Матфея из храма Святого Стефана за Яузой.





Выставка номинантов VI Московской арт-премии. До 29 января





В павильоне «Медиацентр» парка «Зарядье» можно увидеть более тысячи проектов номинантов VI Московской арт-премии. В разделе «Изобразительное искусство и архитектура» выделяются, например, выставка «Свояси. Путь современного искусства» и ретроспектива Игоря Шелковского «Небесный город».





«Морфогенез. Третья природа». До 31 января





В павильоне №29 «Цветоводство и озеленение» работает выставка, демонстрирующая симбиоз искусства и природы. Проект исследует то, как формы рождаются и меняются на стыке биологии и современного искусства. Художники показывают, что форма всегда в движении: будь то тело, искусственный интеллект или культурный код. В экспозиции представлены свыше тысячи экзотических растений, редких насекомых и земноводных.