Российские авиакомпании сообщили о массовом сбое в системе бронирования Leonardo

Крупный сбой зафиксирован в системе бронирования авиакомпании «Аэрофлота» Leonardo («Сирена-Трэвел»). Временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты), сообщает перевозчик.





Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании. Поставщик услуг принимает меры для скорейшего восстановления штатной работы системы.





О сбое заявили и в авиакомпании «Победа» («дочка» «Аэрофлота»). «Уральские авиалинии» также предупредили пассажиров об ограничении регистрации.





Это не первый сбой в Leonardo. В сентябре 2023 года система бронирования авиабилетов подверглась массированной кибератаке из-за рубежа.





Вотношении двух топ-менеджеров «Сирены-Трэвел» возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, повлекшем тяжкие последствия. Позже расследование прекратили в связи с примирением сторон.