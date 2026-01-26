Новости
Новости 18+
St
В Москве ожидается снегопад, городские службы работают в режиме повышенной готовности
18+
Ведется постоянный мониторинг состояния дорог undefined
Новости

В Москве ожидается снегопад, городские службы работают в режиме повышенной готовности

Ведется постоянный мониторинг состояния дорог

В Москву снова придет снегопад. Он продлится до середины дня 29 января. В городе может выпасть более половины месячной нормы осадков. При этом снегопад сохранится и после — до конца недели. 


Городские службы сообщили, что работают в режиме повышенной готовности и ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. 


Специалисты комплекса городского хозяйства будут проводить сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, при необходимости — противогололедную обработку.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #зима #снегопад
Загрузка...
Загрузка...