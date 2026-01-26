В Москве ожидается снегопад, городские службы работают в режиме повышенной готовности

В Москву снова придет снегопад. Он продлится до середины дня 29 января. В городе может выпасть более половины месячной нормы осадков. При этом снегопад сохранится и после — до конца недели.





Городские службы сообщили, что работают в режиме повышенной готовности и ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.





Специалисты комплекса городского хозяйства будут проводить сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, при необходимости — противогололедную обработку.