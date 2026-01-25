Россиянам рассказали, как не заразиться смертельным вирусом Нипах из Индии

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для российских туристов, отправляющихся в Индию и страны Юго-Восточной Азии, на фоне вспышки опасного вируса Нипах. В ведомстве подчеркнули, что случаев этого заболевания в России не зарегистрировано.





Путешественникам советуют избегать контактов с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептики, промывать фрукты и овощи, не пить воду из непроверенных источников. При появлении симптомов — высокой температуры, кашля или сильной головной боли — необходимо немедленно обратиться к врачу.





Вирус Нипах передается от животных (свиней, летучих мышей), через зараженную пищу и от человека к человеку. Он характеризуется высоким уровнем летальности (40-70%), вакцины против него не существует. Роспотребнадзор заявил, что ситуация находится под контролем, у России есть запас тест-систем для оперативного выявления вируса, а на границах работает система мониторинга здоровья прибывающих.





В самой Индии были зафиксированы летальные случаи. Сейчас власти страны пытаются сдержать распространение вируса.