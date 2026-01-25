Новости
В Москве увеличили количество бригад для обхода теплосетей из-за похолодания
ПАО «МОЭК» перешло на усиленный режим работы undefined
В связи с установившимися морозами ПАО «МОЭК» перешло на усиленный режим работы. Об этом заявил представитель компании Дмитрий Филатов.


Увеличено количество обходов тепловых сетей и инспекций оборудования на тепловых пунктах, а также сформирован дополнительный резерв дежурных бригад, передает комитет городского хозяйства. Филатов подчеркнул, что в настоящее время вся система теплоснабжения Москвы функционирует в штатном режиме, а подача тепла осуществляется в соответствии с температурой наружного воздуха.


Ранее заместитель технического директора по АСТУ Павел Кольцов сообщил, что Московская электросетевая компания «ОЭК» завершила подготовку к прохождению осенне-зимнего периода и готова к возрастающим нагрузкам в морозы. 

