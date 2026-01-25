Новости
Москва готова к пиковым нагрузкам электросетей этой зимой
Московская электросетевая компания «ОЭК» завершила подготовку к прохождению осенне-зимнего периода и готова к возрастающим нагрузкам в морозы. Об этом заявил заместитель технического директора по АСТУ Павел Кольцов.


По его словам, на всем сетевом комплексе проведено техническое обслуживание и проверка состояния оборудования. Для оперативного реагирования на возможные сбои организовано круглосуточное дежурство выездных бригад. Кроме того, город обеспечен заправленными дизель-генераторными установками, работающими на арктическом топливе, а также усилено дежурство автотранспорта.


«Жители города в этот период могут чувствовать себя спокойно и уверенно», — подчеркнул Кольцов.


Он отметил, что мощности и состояние оборудования позволяют энергетикам уверенно проходить пиковые периоды потребления, связанные с понижением температуры. Главная задача по обеспечению непрерывного электроснабжения потребителей столицы, по его словам, будет выполнена.

