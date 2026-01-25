Российские банки перейдут на единый QR-код для переводов

С 1 сентября российские банки обязаны использовать универсальный QR-код для всех денежных переводов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин.





Для повышения конкурентоспособности, улучшения условий для граждан и бизнеса, а также для обеспечения равномерного развития инфраструктуры был принят федеральный закон о едином платежном коде, передает ТАСС. Согласно этому закону, с 1 сентября 2026 года все кредитные организации обязаны будут применять его при любых переводах денег через QR-коды.





Центральный банк подчеркнул, что нововведение повысит уровень удовлетворенности клиентов и даст им возможность самостоятельно выбирать предпочтительный способ оплаты.





«Полагаем, что развитие платежного рынка и удобных для потребителей альтернативных картам способов оплаты будет создавать условия для снижения объемов карточных платежей и выравнивания транзакционных издержек ТСП, включая субъектов МСП», — добавили в регуляторе.





С сентября в торговых точках будет новый порядок работы касс. Потребителям предложат только один универсальный QR-код, который будет функционировать на единой инфраструктуре. В настоящее время на кассах используются как универсальные, так и различные банковские QR-коды.