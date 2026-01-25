Мужчину застрелили на охотничьей базе под Саратовом и пытались выдать за несчастный случай

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве 37-летнего мужчины на территории охотничьей базы в Новобурасском районе Саратовской области. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.





По версии следствия, 23 января мужчина, которому тоже 37 лет, выстрелил из охотничьего ружья в своего знакомого, который скончался на месте. Подозреваемый задержан, по делу назначены экспертизы и проводятся допросы свидетелей.





В то же время ранее правоохранительные органы рассматривали версию о несчастном случае — случайном выстреле при опрокидывании снегохода, передает РИА Новости. Она не подтвердилась.