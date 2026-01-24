США до сих пор не отпустили двух россиян с захваченного танкера «Маринера»

Соединенные Штаты до сих пор не выполнили данное на высшем уровне обещание освободить двух российских моряков с захваченного танкера «Маринера». Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.





«Мы до сих пор не имеем ясности, когда же наконец американская сторона выполнит данное ей — причем на самом высоком уровне — обещание отпустить российских граждан из состава экипажа задержанного американцами танкера «Маринера», — отметил дипломат в разговоре с ТАСС.





Официальный представитель дипведомства Мария Захарова сообщала, что президент США Дональд Трамп решил освободить двух россиян в ответ на обращение российской стороны.





Напомним, ранее американские военные высадились на танкер, который ходил под российским флагом. Россия потребовала немедленно прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры», обеспечить гуманное обращение с экипажем, в котором есть российские граждане, и не препятствовать их возвращению на родину.