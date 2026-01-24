Новости
Трамп заявил о применении в Венесуэле секретного оружия под названием «запутыватель»
Оружие якобы вывело из строя вражеские ракеты undefined
Американские военные применили секретное оружие «запутыватель» во время операции в Венесуэле. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post.


По его словам, это оружие, которое он образно назвал «the discombobulator» (примерный перевод — «запутыватель»), помешало работе вражеских ракетных систем.


«Им не удалось поднять в воздух ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и они не поднялись в воздух. Мы зашли, они нажали кнопки, но ничего не сработало», — приводит издание слова Трампа. 


Он добавил, что ему «не разрешено говорить» подробно об этом оружии. Ранее политик уже говорил о применении нового оружия.

