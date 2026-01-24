Новости
Зеленский назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными

Стороны обсудили параметры завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры трехсторонней рабочей группы с участием России, США и Украины в Абу-Даби были конструктивными, и стороны успели обсудить много вопросов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.


По словам Зеленского, основное внимание в ходе второго дня переговоров было сосредоточено на «возможных параметрах завершения» конфликта. Также обсуждались условия в сфере безопасности, необходимые для прекращения боевых действий. 


Российскую делегацию на переговорах по вопросам безопасности возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.

