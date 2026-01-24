Новости
Умер последний глава Миноборонпрома СССР Борис Белоусов
Ему был 91 год undefined
На 92-м году жизни скончался последний министр оборонной промышленности Советского Союза Борис Белоусов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли России.


Борис Белоусов до последнего времени входил в Консультативный совет Минпромторга. Его карьера началась на Ижевском мотозаводе, где он прошел путь от старшего инженера до секретаря парткома. Впоследствии он занимал руководящие посты в Удмуртском обкоме КПСС и был директором Ижевского механического завода. В 1991 году был назначен президентом Корпорации оборонной промышленности «Металхим», объединившей более 140 предприятий бывшего союзного министерства.


Белоусов был награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени и являлся лауреатом Ленинской премии. В 1990-е годы возглавляемый им концерн занимался также выпуском гражданской продукции, включая холодильники и морозильные камеры.

