Умер последний глава Миноборонпрома СССР Борис Белоусов

На 92-м году жизни скончался последний министр оборонной промышленности Советского Союза Борис Белоусов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли России.





Борис Белоусов до последнего времени входил в Консультативный совет Минпромторга. Его карьера началась на Ижевском мотозаводе, где он прошел путь от старшего инженера до секретаря парткома. Впоследствии он занимал руководящие посты в Удмуртском обкоме КПСС и был директором Ижевского механического завода. В 1991 году был назначен президентом Корпорации оборонной промышленности «Металхим», объединившей более 140 предприятий бывшего союзного министерства.





Белоусов был награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени и являлся лауреатом Ленинской премии. В 1990-е годы возглавляемый им концерн занимался также выпуском гражданской продукции, включая холодильники и морозильные камеры.