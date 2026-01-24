Новости
В зале «Зарядье» молодые органисты сыграют произведения разных эпох
Концерт объединит хоралы Баха и современные джазовые композиции
В московском концертном зале «Зарядье» 1 февраля состоится очередной концерт цикла «Молодые органисты». Как сообщила пресс-служба зала, на сцену Большого зала выйдут органисты Дениз Онал и Александр Бардин.


В программе вечера — произведения разных эпох, от барокко до современности. Прозвучат сочинения французского композитора XVII века Николя де Гриньи и нашего современника Наджи Хакима, а также джазовые композиции. Традиционно, в рамках цикла, будет исполнен один из 18 лейпцигских хоралов Иоганна Себастьяна Баха, передает АГН «Москва».


Как отметил Александр Бардин, программа посвящена хоралу в органной музыке и его воплощению сквозь века, объединяя духовные источники вдохновения от лютеранских хоралов до американских спиричуэлов. Билеты на концерт продаются на сервисе «Мосбилет».

