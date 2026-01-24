Причиной смерти ведущего Олейникова мог стать оторвавшийся тромб

Новости
Вероятной причиной смерти известного продюсера, режиссера и телеведущего Александра Олейникова стал оторвавшийся тромб. Об этом ТАСС сообщили в его окружении.


По словам собеседника агентства, смерть наступила внезапно ночью 24 января. Олейников в этот момент был дома, он вышел покурить и скончался.


«Вероятно, тромб», — рассказал собеседник.


Александр Олейников скончался на 61-м году жизни. За свою карьеру он работал на нескольких ведущих российских телеканалах, включая «ТВ-6», НТВ, «Россия», ТВЦ и Первый канал, а в начале 2000-х стал членом Академии российского телевидения.

