Причиной смерти ведущего Олейникова мог стать оторвавшийся тромб

Вероятной причиной смерти известного продюсера, режиссера и телеведущего Александра Олейникова стал оторвавшийся тромб. Об этом ТАСС сообщили в его окружении.





По словам собеседника агентства, смерть наступила внезапно ночью 24 января. Олейников в этот момент был дома, он вышел покурить и скончался.





«Вероятно, тромб», — рассказал собеседник.





Александр Олейников скончался на 61-м году жизни. За свою карьеру он работал на нескольких ведущих российских телеканалах, включая «ТВ-6», НТВ, «Россия», ТВЦ и Первый канал, а в начале 2000-х стал членом Академии российского телевидения.