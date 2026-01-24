Новости
В Думе опровергли использование искусственного интеллекта при написании законопроекта
ChatGPT был нужен для поиска информации undefined
Депутаты опровергли использование искусственного интеллекта при написании текста законопроекта, касающегося поддержки молодежных и детских НКО. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.


В Думе пояснили, что наличие отметки ИИ-ассистента в пояснительной записке к законопроекту было вызвано тем, что депутаты пользовались ChatGPT для быстрого поиска материалов. Они готовились на протяжении двух лет командой парламентариев и юристов. Сама записка, как уточнили в комитете, была также написана человеком.


Некоторые СМИ предположили, что депутаты могли воспользоваться ChatGPT при подготовке законопроекта. В частности, отмечалось, что в пояснительной записке к документу есть ссылка на результаты опроса проекта «Пульс НКО», сопровождаемая UTM-меткой source=chatgptcom.


