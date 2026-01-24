На 61-м году жизни скончался режиссер и ведущий Александр Олейников

На 61-м году жизни скончался известный режиссер, сценарист, продюсер и телеведущий Александр Олейников. Об этом сообщил Первый канал.





«Печальная новость. Не стало Александра Олейникова. Режиссер, сценарист, продюсер и ведущий, он пришел на телевидение, когда ему было 20, и понял: это призвание. Создавал новые рейтинговые проекты. Его бесконечный талант ценили и за рубежом, приглашали на работу. Он провел за границей несколько лет, но вернулся — был предан своей стране. Много времени уделял студентам — делился опытом с будущими мастерами телевидения», — говорится в сообщении.





Информацию также подтвердил сын покойного Максим Олейников в разговоре с РБК. По словам родных, Александр Олейников ушел из жизни сегодня ночью. Причины смерти не уточняются.





За свою карьеру он работал над рядом телевизионных проектов и документальных фильмов.