Россиян не пустят на церемонию открытия Олимпиады

Российские атлеты не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Международного олимпийского комитета.





В организации пояснили, что атлеты, выступающие в нейтральном статусе, не будут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия. В то же время они смогут присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах.





Напомним, 6 февраля состоится открытие Олимпийских игр. Российские атлеты будут участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.





Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить участие российских и белорусских спортсменов-юниоров в международных соревнованиях под национальной символикой.