Масштабный блэкаут в Мурманской области: на устранение аварии уйдет не менее суток

Массовый блэкаут произошел в Мурманской области. Полное восстановление электроснабжения в регионе после масштабной аварии займет не менее суток. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.





По его словам, причиной длительных восстановительных работ стало серьезное повреждение пяти опор линий электропередачи. При этом тепло в дома уже подается, котельные работают стабильно. Чибис попросил жителей по возможности ограничить использование электроприборов, чтобы снизить нагрузку на сети.





Авария, по предварительным данным, произошла из-за бездействия сотрудников сетевой организации, которые не провели своевременное обслуживание ЛЭП и не отреагировали на первые отключения. В результате произошло критическое падение напряжения, оставившее без света Мурманск и населенные пункты ЗАТО Североморск, включая объекты критической инфраструктуры.





Глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков сообщил, что для помощи жителям организованы пункты на базе учреждений образования и культуры, где можно зарядить телефон и разогреть еду.





После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.