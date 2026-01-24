В России готовят новые ограничения для иностранных агентов

В Госдуме в ближайшее время рассмотрят законопроект, ужесточающий контроль за финансовыми операциями иностранных агентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Вячеслав Володин.





В настоящее время кредитные организации обязаны направлять в Министерство юстиции сведения о транзакциях, счетах и депозитах иностранных агентов в бумажном формате. В целях оптимизации этого процесса предлагается перейти на электронный формат запросов и установить для банков и государственных органов трехдневный срок на предоставление запрашиваемой информации после получения соответствующего запроса от Минюста.





По заявлению авторов законопроекта, эти меры позволят усилить контроль за денежными потоками иностранных агентов и оперативно реагировать на нарушения ими российского законодательства. Володин подчеркнул важность пресечения противоправной деятельности тех, кого он назвал «предавшими страну».