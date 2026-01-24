В Красноярске задержана 18-летняя девушка по делу о похищении сына бизнесмена, за которого требовали выкуп

В Красноярске задержали 18-летнюю жительницу Сургута, которую подозревают в причастности к похищению подростка и краже крупной суммы денег. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.





Девушка действовала по указаниям мошенников. 22 января она приехала к дому подростка, сына предпринимателя, где они вместе взломали сейфы и похитили три миллиона рублей. Вечером того же дня большую часть денег она отдала сообщникам, а оставшиеся деньги оставила себе. После этого девушка и подросток отправились в арендованную квартиру, где они ожидали дальнейших указаний.





24 января полицейские задержали ее по указанному адресу. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.





Подросток был найден накануне в арендованной квартире на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», примерно в 18 километрах от его дома. По данным водителя такси, молодые люди вместе добирались до одного из жилых комплексов города.