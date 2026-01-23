Омбудсмен Москвы в сфере общепита заявил, что концепции старого образца в ресторанном бизнесе больше не работают

Рестораны в Москве держат руку на пульсе, работая в условиях жесткой конкуренции. Об этом рассказал столичный ресторатор и омбудсмен в сфере общественного питания Сергей Миронов.





«Если раньше достаточно было просто вкусно готовить, и меню могло не меняться годами, то сейчас мы ориентируемся на сезонность продуктов. Так же и с дизайном — летние, осенние, зимние, праздничные украшения», — сказал эксперт.





По его словам, времена «пассивного ведения бизнеса» прошли. Ключевую роль теперь играет вовлеченность владельца. Если ресторатор не следует трендам, а в идеале не создает их сам, его заведение обречено на закрытие.





Миронов также указал, что концепции старого образца больше не работают. По его словам, если «не держать руку на пульсе», заведение закроется.