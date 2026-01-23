Эстонию лишили права провести чемпионат Европы из-за отказа впустить россиян

Эстонию лишили чемпионата Европы по фехтованию после отказа впустить россиян. Вместо нее соревнования, запланированные на 16–21 июня, примет Франция.





Генсек Эстонской федерации фехтования Айвар Паалберг сообщил изданию Õhtuleheti, что Международная федерация фехтования приняла решение еще 14 января, однако уведомили их об этом только сегодня.





Эстония получила право на проведение чемпионата Европы еще в 2024 году, но в ноябре прошлого года были внесены изменения в правила и требования, касающиеся получения нейтрального статуса. Для спортсменов из РФ и Белоруссии эту процедура была упрощена.





4 ноября Международная федерация фехтования ввела новое правило, по которому власти принимающих соревнования стран должны письменно подтвердить, что никто не будет подвергаться дискриминации по национальному признаку и каждый сможет получить визы для попадания на турнир.