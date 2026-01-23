Съемки фильма «Майор Гром: Игра против правил» закончились в кинопарке «Москино»

Человека сбивает машина, а у него чешутся усы. Чего только не происходило на съемках сериала «Майор Гром: Игра против правил»! Над проектом работали в кинопарке «Москино».





«Это мой обычный рабочий день, я бы даже сказал, рядовой. Мне не больно. Разве что усы приклеенные немного чешутся», — говорит Юрий Вашурин, которого до этого более 10 раз «сбили» на машине (и это только репетиции!).





Для смены локации актерам сериала иногда было достаточно пробежать сквозь арку. Первая бригада репетировала трюк и сбивала Юрия Вашурина, вторая — снимала, как Грома узнают в толпе фанаты и просят дать автограф.





В этом уникальность «Москино» — в его универсальности: на соседних квадратных метрах уживаются декорации «Глухая деревня» и «Ковбойский городок», а из Древней Руси с расписными теремами, перейдя дорогу, можно попасть на современный аэродром.