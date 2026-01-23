Власти Ирана подтвердили, что при массовых протестах погибло свыше трех тысяч человек

Во время массовых протестов в Иране погибли 3117 человек. Об этом сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи. Он уточнил, что в числе погибших 2427 мирных жителей и правоохранителей, а также 690 «террористов».





Арагчи отметил, что за время волнений повреждено 305 машин скорой помощи и автобусов, 24 автозаправки, 700 магазинов, 300 домов, 750 банков, 414 правительственных зданий, 749 полицейских участков, 200 школ, 350 мечетей, 600 банкоматов и 800 автомобилей.