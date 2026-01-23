Новости
Власти Ирана подтвердили, что при массовых протестах погибло свыше трех тысяч человек
Среди них 690 «террористов», заявил глава МИД Арагчи undefined
Власти Ирана подтвердили, что при массовых протестах погибло свыше трех тысяч человек

Среди них 690 «террористов», заявил глава МИД Арагчи

Во время массовых протестов в Иране погибли 3117 человек. Об этом сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи. Он уточнил, что в числе погибших 2427 мирных жителей и правоохранителей, а также 690 «террористов».


Арагчи отметил, что за время волнений повреждено 305 машин скорой помощи и автобусов, 24 автозаправки, 700 магазинов, 300 домов, 750 банков, 414 правительственных зданий, 749 полицейских участков, 200 школ, 350 мечетей, 600 банкоматов и 800 автомобилей.

Протесты в Иране вспыхнули в конце декабря. Они начались как реакция на сильный рост цен и обесценивание национальной валюты. 


Сначала звучали экономические лозунги, затем демонстрации приобрели политический характер. Акции переросли в беспорядки. Волнения охватили десятки городов.

