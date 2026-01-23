Какие новые рестораны открылись в Москве

Закрытие ресторанов на Патриарших прудах не остановило качественное развитие гастрономической отрасли в Москве. Появляется все больше проектов, старающихся говорить с гостем на языке вкуса, атмосферы и идеи, отмечают эксперты. Вот лишь часть новых мест.





Essenza by Mauro Panebianco





Создатель выстроил меню как историю средиземноморской кухни — чистой, выверенной и насыщенной вкусом. В центре внимания — блюда, в которых нет лишнего: например, севиче из тунца с бобами и авокадо, крем-суп из топинамбура со страчателлой и черным трюфелем.





«Культура встречи»





Проект предлагает сразу два сценария одного пространства. Днем — кофе и свежая выпечка, вечером — полноценный ресторан с современной интерпретацией русской кухни. В меню — в том числе маринованные белые грибы, борщ с говядиной, домашние голубцы.





Uilliam’s





В меню — современная итальянская классика и бережное отношение к традициям: карпаччо из дорадо с томатами и каперсами, королевские шампиньоны с фуа-гра и трюфелем, поркетта из кролика с пряными травами, блюда на гриле и многое другое.