В Красноярском крае 10-летняя девочка задохнулась в сугробе у дома

В Красноярском крае 10-летняя девочка погибла при рытье тоннеля в сугробе, верхняя часть которого обрушилась и перекрыла выход. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.





Уточняется, что ребенок не смог выбраться из снежного массива и погиб. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».





В январе 2025 года девятилетнего мальчика насмерть завалило снегом в Красноярском крае. Ребенок вместе с друзьями прыгал с возвышенности в овраг.





Снежная стена обрушилась, и два мальчика оказались в сугробе. Один зацепился за ветки и смог выбраться, а второй погиб.