Новости
Новости 18+
St
В Красноярском крае 10-летняя девочка задохнулась в сугробе у дома
18+
Она играла и пыталась вырыть тоннель undefined
Новости

В Красноярском крае 10-летняя девочка задохнулась в сугробе у дома

Она играла и пыталась вырыть тоннель

В Красноярском крае 10-летняя девочка погибла при рытье тоннеля в сугробе, верхняя часть которого обрушилась и перекрыла выход. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. 


Уточняется, что ребенок не смог выбраться из снежного массива и погиб. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». 


В январе 2025 года девятилетнего мальчика насмерть завалило снегом в Красноярском крае. Ребенок вместе с друзьями прыгал с возвышенности в овраг. 


Снежная стена обрушилась, и два мальчика оказались в сугробе. Один зацепился за ветки и смог выбраться, а второй погиб.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#красноярский край #ребенок #гибель
Загрузка...
Загрузка...