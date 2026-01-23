Новости
Новости 18+
St
Мужа Собчак Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ
18+
Прежний руководитель Золотовицкий недавно скончался после тяжелой болезни undefined
Новости

Мужа Собчак Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Прежний руководитель Золотовицкий недавно скончался после тяжелой болезни

Режиссер Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.


Она отметила, что творчество Богомолова занимает особое место в современном культурном пространстве России. 


Богомолов с 2019 года работает худруком Театра на Малой Бронной, а с 2024 года он еще и художественный руководитель Театра-сцены «Мельников». 


Игорь Золотовицкий был ректором Школы-студии МХАТ с 2013 года. 14 января 2026 года он ушел из жизни. Артист последние полгода боролся с тяжелой болезнью. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#назначение #мхт чехова #константин богомолов
Загрузка...
Загрузка...