Мужа Собчак Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.





Она отметила, что творчество Богомолова занимает особое место в современном культурном пространстве России.





Богомолов с 2019 года работает худруком Театра на Малой Бронной, а с 2024 года он еще и художественный руководитель Театра-сцены «Мельников».





Игорь Золотовицкий был ректором Школы-студии МХАТ с 2013 года. 14 января 2026 года он ушел из жизни. Артист последние полгода боролся с тяжелой болезнью.