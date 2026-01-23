Новости
В Красноярске нашли пропавшего сына бизнесмена, за ребенка требовали выкуп в размере 30 миллионов рублей
Утверждается, что 14-летнего подростка обнаружили на съемной квартире вместе с девушкой undefined
Пропавший сын красноярского бизнесмена, за которого требовали выкуп в размере 30 миллионов рублей, найден. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю. 


По данным Telegram-каналов, 14-летнего мальчик был в арендованной квартире вместе с девушкой. Отмечается, что с ребенком все в порядке. В подробностях этой истории разбираются следователи. 


Ранее стало известно, что правоохранители расследуют уголовное дело. К ним обратился отец ребенка, обнаруживший еще и пропажу трех миллионов рублей. 


Также мужчина рассказал, что получил видео с просьбой мальчика выполнить условия похитителей. В переписке они потребовали выкуп в 10 раз больше, чем похищенная сумма, сообщала прокуратура. 

