В Красноярске нашли пропавшего сына бизнесмена, за ребенка требовали выкуп в размере 30 миллионов рублей

Пропавший сын красноярского бизнесмена, за которого требовали выкуп в размере 30 миллионов рублей, найден. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю.





По данным Telegram-каналов, 14-летнего мальчик был в арендованной квартире вместе с девушкой. Отмечается, что с ребенком все в порядке. В подробностях этой истории разбираются следователи.





Ранее стало известно, что правоохранители расследуют уголовное дело. К ним обратился отец ребенка, обнаруживший еще и пропажу трех миллионов рублей.





Также мужчина рассказал, что получил видео с просьбой мальчика выполнить условия похитителей. В переписке они потребовали выкуп в 10 раз больше, чем похищенная сумма, сообщала прокуратура.